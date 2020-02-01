МЧС предупреждает свердловчан о сильном ветре и мокром снеге

18:14 | 17.02.2020

Фото: eanews.ru

Завтра, 18 февраля, в Свердловской области ожидаются сильный ветер и мокрый снег. МЧС рассылает свердловчанам соответствующие смс-предупреждения.



«По данным синоптиков 18 февраля в Свердловской области ожидаются сильный мокрый снег с порывами ветра до 23 м/с. Будьте бдительны. Тел: 101,112», – написано в сообщении.



Напомним, что при возникновении ЧП необходимо в срочном порядке сообщить о произошедшем по телефонам 101, 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»