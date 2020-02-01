В Екатеринбурге открыли обновлённую школу № 49

17:57 | 17.02.2020

На Уралмаше в Екатеринбурге после ремонта открыли школу № 49. Но торжественном мероприятии побывали глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин и другие официальные лица.



В ходе капитального ремонта в школе увеличили количество мест (с 502 до 575), заменили кровлю, перекрытия, окна и двери, коммунальные системы, охранно-пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения, а также обновили фасад.



Кроме того, в школе отремонтировали учебные классы, тренажёрный и спортивный залы, помещение для психологической разгрузки учащихся. На входе в столовую поставили раковины с автоматическими смесителями, дозаторами для мыла и сушилками. Также для школы закупили новые учебные пособия и мебель.



На территории возле школы обновили тротуары, беговые дорожки, спортивные площадки и газоны, оборудовали мини-футбольное поле, волейбольно-баскетбольную площадку, полосу препятствий и зону для воркаута.



Напомним, школа № 49 закрылась на реконструкцию в январе 2019 года. Учащихся приняли соседние образовательные учреждения — № 113 и № 117.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»