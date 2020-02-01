Из Парижа с роскошью: в Оперном театре Екатеринбурга появилась арфа почти за 4 млн рублей

17:27 | 17.02.2020

Фото: пресс-служба театра

В Екатеринбург из Парижа привезли новую концертную арфу на специальной фуре. «Ориана Голд» стоимостью 3,9 миллиона рублей считается лучшей в линейке арф французской фирмы Camac Harps. «Ориона» самая крупная среди себе подобных – вес инструмента составляет 40 кг.



«Это действительно золотая арфа по всем характеристикам. Она обладает роскошным, великолепным, объемным звуком»,- рассказали в пресс-службе Оперного театра.



Кроме того, уточнили, что арфа – лишь первый новый инструмент, который театр купил в рамках переоснащения оркестра. В дальнейшем планируется заменить и другие. Финансируется этот проект Министерством культуры РФ.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»