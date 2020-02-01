В Екатеринбурге теплотрассы разворовывают на металл

16:29 | 17.02.2020

Фото: пресс-служба ЕТК

Как сообщает пресс-служба теплосетевой компании, специалисты регулярно фиксируют кражи листов металла с теплотрасс и крышек на люках теплокамер.



В частности, расследуется дело о хищении стальных бандажей (хомутов), скрепляющих изоляционный слой надземной тепломагистрали М-40 по Серовскому тракту.



Так, летом 2019 года был пойман вор на месте совершения преступления с поличным. Мужчина разъединял ломом клепки в местах крепления хомута. Мастер, обнаруживший злоумышленника, вызвал полицию; прибывшие представители власти скрутили подозреваемого. Задержанный признался в содеянном.



А в сентябре того же года полицейские задержали четверых жителей Железнодорожного района, подозреваемых в хищении стальных конструкций. Прибывшие сотрудники МВД обнаружили неподалеку от тепломагистрали около 600 кг снятых бандажей. Сами злоумышленники сообщили, что еще 960 кг они сдали в пункт приема металлолома.



По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»