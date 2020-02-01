В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга 1 сентября откроется новая детская школа искусств

15:37 | 17.02.2020

Под детскую школу искусств еще на этапе проекта строительства выделена часть помещений в ЖК «Культура»

Администрация Екатеринбурга планирует 1 сентября открыть двери нового помещения детской школы искусств в Пионерском микрорайоне. Она откроется в жилом комплексе «Культура» на улице Советской, 45. До 2012 года здесь находилось здание Дома детства и юношества 1935 года постройки, которое в 2017 году снесли ввиду опасности обрушения. На месте ветхого здания построили многоквартирный дом, в котором технический заказчик ООО «Екб-Строй-Инвест» заранее спроектировал помещение под будущую школу искусств – здесь даже есть актовый зал, который необходимо лишь оснастить.



Как рассказали корреспонденту veved.ru в Департаменте по управлению муниципальным имуществом, помещение площадью 1355,8 кв.м. в октябре 2019 года было закреплено на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская школа искусств №2».



По информации Управления культуры Администрации Екатеринбурга, начало образовательной деятельности учреждения в помещении планируется с 1 сентября. В настоящее время ведутся работы по оснащению и оборудованию учебных помещений и медицинского блока. В школ искусств будут реализованы программы музыкального, хореографического (народный танец, классический балет), изобразительного, декоративно-прикладного искусства.



На оборудование площадей в бюджете города предусмотрено 11 миллионов рублей. В мэрии отмечают, что помещение отремонтировано и полностью соответствует современным требованиям.



Добавим, что ранее председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отмечала, что большая часть детских школ искусств в регионе – 130 из 161 – находится в зоне ответственности муниципальных образований. Исторически так сложилось, что многие учреждения находятся в зданиях, которым больше 50, 60 и даже 100 лет. У муниципалитетов не хватает средств для приведения помещений в соответствие с современными требованиями организации образовательного процесса и комфортного пребывания детей.



«Владимир Владимирович Путин в перечне поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию установил срок – до первого марта 2020 года принять меры по финансовому обеспечению на условиях софинансирования с субъектами капитального ремонта, реконструкции и оснащения детских музыкальных школ и школ искусств», – подчеркнула Людмила Бабушкина.



В настоящее время в обстоятельствах передачи земельного участка на улице Советской под строительство жилого комплекса разбирается Управление федеральной антимонопольной службы Свердловской области. Основанием для проверки стал запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. Суть в том, что в 2015 году здание на праве хозяйственного ведения передали ЕМУП «СЭУРЖ», а осенью 2017 года оно оказалось в собственности коммерческой компании ООО «Дом творчества», которой перешло и право субаренды земельного участка кадастровой стоимостью более 72 миллионов рублей. Следующее заседание в УФАС назначено на 18 февраля.

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