В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего мужчину

15:26 | 17.02.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге без вести пропал 45-летний Алексей Зубов. С 14 февраля его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 171 см, нормальное телосложение, карие глаза, седые короткие волосы. В день исчезновения был одет в чёрную зимнюю куртку с капюшоном и мехом, синие джинсы, синие кроссовки и клетчатую кепку.



Если вам известна информация о примерном местонахождении мужчины – сообщите об этом инфоргу поиска Екатерине, 8 950 205 17 18.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»