Екатеринбургские синхронистки взяли «золото» в Милане

14:42 | 17.02.2020

Фото: пресс-служба «Юности»

Уральские синхронистки из команды «Юность» заняли первое место в крупнейшем мировом турнире по синхронному фигурному катанию на коньках Spring Cup. Соревнования завершились 16 февраля в Милане.



Всего участвовало 15 команд из 11 стран мира. «Юность» (тренеры Мошнова Е. В., Санникова Н. М., хореограф Павлюченко М. Д.) представляла Россию в категории «юниоры».



Отметим, екатеринбурженки «оторвались» от ближайших соперников на 23 очка. Второе и третье место заняли команды США.



13-14 марта этого года «Юность» будет защищать честь России на чемпионате мира, который пройдёт в Великобритании в городе Ноттингем.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»