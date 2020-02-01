В реку под Красноуральском сливали канализационные стоки

Государственные инспектора Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области обнаружили излив канализационных стоков на рельеф в реку Кушайка в поселке Пригородный г. Красноуральска.Установлено, что аварийный участок канализационных сетей эксплуатирует МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск». Причиной аварийного излива сточных вод стал канализационный колодец, сообщает пресс-служба регионального Минприроды.Министерством по факту нарушения в отношении юридического лица начата процедура административного производства по статье 8.1 КоАП РФ («Несоблюдение экологических требований при эксплуатации сооружений или иных объектов»).Государственными инспекторами Министерства будут продолжены плановые мероприятия по контролю в отношении реки Кушайка и ее водоохранной зоны.