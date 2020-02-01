Стала известна дата последних звонков для екатеринбургских выпускников

14:12 | 17.02.2020

Фото: vrubcovske.ru

Последние звонки для выпускников девятых и одиннадцатых классов екатеринбургских школ в этом году прозвенят 20 мая.



Согласно документу «Об организованном окончании 2019/2020 учебного года», последние звонки у выпускников девятых классов пройдут в 10:00, у одиннадцатых — в 12:00. Торжественное вручение аттестатов ученикам девятых классов рекомендовано провести 30 июня с 12:00 до 14:00, а выпускникам одиннадцатых классов – 26 июня с 15:00 до 18:00.



Отмечается, что последним учебным днём в 2019/2020 учебном году в зависимости от календарного учебного графика той или иной школы у первоклассников станут 23 или 29 мая. Ученики классов, кроме девятого и одиннадцатого, будут учиться до 30 мая.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»