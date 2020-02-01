Прокуратура Екатеринбурга проверит транспортную компанию, водители которой не вышли в рейс

13:56 | 17.02.2020

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку об отказе водителей 059 маршрута (40 лет ВЛКСМ ¬- Гипермаркет «Дом») выйти на линию. Согласно публикациям в СМИ, сегодня, 17 февраля в утреннее время наблюдались перебои в работе общественного транспорта. Установлено, что данный маршрут обслуживает ООО «ВАГ-Сервис-Транс».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в настоящее время с целью надлежащей организации транспортного обслуживания населения ООО «ВАГ-Сервис-Транс» на линию 059 маршрута дополнительно направлено 7 транспортных средств.



В ходе надзорных мероприятий прокуратура города даст оценку законности действий транспортной компании и законодательства об организации перевозок пассажиров.

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