На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге пройдут антитеррористические учения. Пассажиров просят не волноваться

13:48 | 17.02.2020

На железнодорожном вокзале уральской столицы на станции «Екатеринбург-пассажирский» 18 и 19 февраля пройдут антитеррористические учения в рамках отработки вопросов обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.



В ведомстве отмечают, что учения не повлияют на организацию железнодорожного сообщения.



«Просим гостей и жителей Екатеринбурга соблюдать спокойствие», – добавили представители силовых структур.

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