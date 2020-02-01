В отношении одного из «замов» губернатора Свердловской области могут возбудить уголовное дело

13:30 | 17.02.2020

Фото: yandex.ru

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», связанное с деятельностью правительства Свердловской области.



Источник газеты «Коммерсантъ-Урал» в центральном аппарате одного из силовых ведомств, сообщает, что событие, о котором идет речь, могло произойти около четырех лет назад, но по неизвестным причинам получило ход только в начале февраля текущего года. В уголовном деле пока отсутствуют фигуранты, однако среди подозреваемых – один из девяти «замов» губернатора региона.



«В случае отмашки со Старой площади ему будет предъявлено обвинение», — пояснил собеседник издания. Фамилию чиновника «Коммерсантъ-Урал» не называет, источники в СК и ФСБ информацию пока не подтверждают.



По мнению политолога Александра Пирогова, в случае, если уголовное дело действительно есть и фактуры хватает, «то в соответствии с четко выраженным в послании президента РФ антикоррупционным трендом оно будет доведено до конкретного фигуранта независимо от его статуса».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»