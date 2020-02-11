Уральские металлурги подсластят жизнь солдатам-срочникам

13:03 | 17.02.2020

Фото: Пресс-служба УГМК

Накануне Дня защитника Отечества активисты молодежной и профсоюзной организаций АО «Уралэлектромедь», входящего в металлургический комплекс УГМК, следуя давней традиции, отправили поздравительные посылки солдатам срочной службы, ушедшим в ряды вооружённых сил РФ с предприятия.



В посылках упакованы сладкие гостинцы на любой вкус: вафли, печенье, шоколад, сгущенка, сушки, чай и т.д. К сладкому комплекту обязательно прилагается корпоративная пресса - газеты «УГМК. Итоги недели» и «За медь», чтобы каждый солдат узнал, чем живет его предприятие.



Посылки были отправлены шестерым бойцам, проходящим службу в Краснодаре, Екатеринбурге и Алтайском крае.



«Традиции исполнилось 19 лет. За эти годы мы поздравили около 150 человек. Для ребят, проработавших на предприятии совсем немного времени до призыва, эти подарки станут приятным воспоминанием о родном доме и предприятии», – отметил ведущий специалист отдела по работе с персоналом АО «Уралэлектромедь» Денис Дегтерев.

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