В Невьянске за финансовые махинации осудят бухгалтера государственной газеты

12:52 | 17.02.2020

Фото: yandex.ru

В Невьянске осудят главного бухгалтера государственной газеты «Звезда» за растрату и мошенничество.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, 45-летняя женщина начисляла себе зарплату больше положенного, в результате чего, получила на 544 тысячи больше положенного. Помимо прочего, в июле 2019 года бухгалтер, воспользовавшись невнимательностью директора при подписи документов, перевела с банковского счета организации на чет дочери 29 тысяч рублей. Дочь о махинациях матери не знала.



Более того, по версии следствия, главный бухгалтер ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда» платила по своим личным кредитам, используя финансы предприятия.



Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»