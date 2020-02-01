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12:43 | 17.02.2020
Фото: yandex.ru
В Алапаевске жительница убила мужа, после чего объявила его без вести пропавшим
По версии следствия, для совершения преступления 24-летняя жена убитого объединилась со своими знакомыми 20 и 25 лет. Инцидент произошел в конце октября 2017 года. Мужчины били пострадавшего деревянным бруском и металлической трубой, а его жена – ножом. После содеянного тело зарыли в огороде, а спустя время труп выкопали и сбросили в близ лежащее болото.
С тех пор погибший считался без вести пропавшим, и лишь в марте 2019 года полиция узнала о причастности его жены и ее знакомых к убийству. Причиной преступления стали сложные отношения между супругами.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что сыщикам уголовного розыска понадобилось 1 год и 4 месяца, чтобы раскрыть это преступление. «Вначале был изобличён один из троих фигурантов. Это произошло после того, как представители МВД проверили его алиби на детекторе лжи. Этот «экзамен» он не прошёл, после чего написал явку с повинной. Задержание его подельников было делом времени», – сообщил он.
Полковник Горелых также уточнил, что мужчины дожидаются суда в СИЗО, а женщина – под домашним арестом: у нее есть маленькие дети.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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