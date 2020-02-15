В Екатеринбурге бастуют водители общественного транспорта

12:02 | 17.02.2020

Фото: yandex.ru

Сегодня водители маршрута №059 в Екатеринбурге устроили забастовку и не вышли на линию.



Жители уральской столицы жалуются, что не могут дождаться нужного транспорта. По предварительной информации, работники не согласны с увеличением нормы ежедневных отчислений с зарплаты.



В компании «ВАГ-сервис-транс» сказали, что сейчас переводят водителей с других маршрутов, чтобы вернуть 059-й на линию. Пояснять, что послужило причиной забастовки, в компании отказались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»