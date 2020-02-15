В здании «Салюта» в Екатеринбурге откроется школа юнкоров

11:52 | 17.02.2020

Фото: yandex.ru

Администрация Екатеринбурга разместила на дверях здания, в котором ранее располагался старейший в городе кинотеатр «Салют», информацию, о дальнейшем использовании помещения.



Так в здании появятся медиашкола для детей и взрослых, школа юного журналиста, киноклуб и «детское информационное агентство». Также анонсированы городские медиаконкурсы и фестивали, концерты, выставки.



Завтра, 18 февраля, администрация уральской столицы проведет пресс-тур по зданию.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»