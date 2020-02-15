Владельцы гаражей на ВИЗе готовятся к новому этапу борьбы с застройщиком

Доходило и до возгораний гаражей, но был ли это поджог - неизвестно.



В Екатеринбурге застройщики пытаются осваивать западную часть микрорайона ВИЗ, столкнувшись с недовольством местных жителей – владельцами гаражей в районе улицы Красных Зорь. Автомобилисты владели гаражами несколько десятков лет, но в прошлом году их стали сносить, не предоставляя других площадок для размещения.Особое беспокойство вызывает тот факт, что делается это крайне дерзко – без предупреждений, при этом рабочих, которые занимаются сносом, не волнует, что в гаражах находится частное имущество. Прокуратура и полиция никак не реагируют, оставив автомобилистов один на один с крупным застройщиком, на стороне которого серьезный материальный ресурс.«Сначала, в прошлом году, расклеивали объявления с предупреждением о сносе, мотивируя свои действия неким постановлением тогда еще главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого от 2000 года. В те годы у них ничего не получилось, мужики подняли бучу, восстали, все обжаловали, и гаражи мы отстояли. Теперь они снова приезжают и машут этой бумажкой. Выносят гаражи в отсутствие сотрудников полиции, администрации, собственников, а ведь многие хранят здесь инструмент, колеса, овощи и так далее», – рассказывает один из членов гаражного кооператива, в котором порядка 450 гаражей.По его словам, члены кооператива уже ходили в приемную Президента, на личный прием в прокуратуру Свердловской области, писали заявления в полицию, но все бестолку.«Полиция отказывает в возбуждении уголовных дел, хотя налицо кража имущества. Мы неоднократно ловили манипуляторы и рабочих при выносе гаражей, звонили в полицию. На место приезжает наряд ППСП, но сделать ничего не может, им по рации говорят – уезжайте. Участковые требуют документ на право владения гаражом, им предоставляешь договор купли-продажи, а они – нет мол, он не имеет юридической силы. Что им надо – объяснить не могут», – жалуются жители.Глаз на земельный участок, заявляют члены кооператива, положила строительная компания «ТЭН», которая неподалеку строит сейчас ЖК «Русь» на улице Крауля (согласно кадастровой карте, участок под гаражами отведен под строительство спортивного объекта, однако представители администрации района подтверждают мнение жителей).Недавно пообщаться с автомобилистами приезжали двое мужчин, которые представились сотрудниками ООО «Центр жилищного строительства» (компания, связанная с «Тэн-Девелопмент» Юрия Романовича). Они предложили перенести гаражи ближе к базе ОМОН, где участок пустует, и будет осваиваться только лет через пять. Перевозить туда гаражи жители отказываются – во-первых, это будет являться самовольным захватом земельного участка, а во-вторых, там болотистая местность.Вынос гаражей продолжится уже на этой неделе, с понедельника, 17 февраля. Есть риск, что дойдет до столкновения между автомобилистами и подрядчиком – неким Коптяковым, сотрудники которого приезжают не одни, пользуясь физическим сопровождением бойцов ЧОП.