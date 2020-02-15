В Екатеринбурге осудят мошенника, дважды обманувшего ветерана

11:36 | 17.02.2020

Фото: yandex.ru

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга вынесут приговор мошеннику, дважды обманувшему одну и ту же пенсионерку – ветерана труда.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, первый инцидент произошел летом 2018 года, когда мужчина выпросил у пострадавшей предоплату в размере 7500 рублей за установку дверей. Услугу он, конечно же, не оказал.



Спустя месяц злоумышленник раздобыл военную форму и вновь наведался к женщине. В этот раз, чтобы «опознать преступника». В прихожей он заметил сумку, в которой лежали документы, в том числе, удостоверение ветерана, и деньги – 33 тысячи рублей. Преступник похитил сумку и был таков.



Сейчас дело направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд. Мошеннику грозит до семи лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»