В Свердловской области возросло количество должников, которым запрещено покидать страну

11:15 | 17.02.2020

Фото: yandex.ru

Более 100 тысяч должников временно ограничены в праве выезда за пределы России. Большинство задолженностей – по кредитам.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, в регионе порядка 34 тысяч кредитных должников. Также под ограничение попали: девять тысяч алиментщиков, 14 тысяч должников по услугам ЖКХ и ТЭК, 3 700 человек не оплатили вовремя штрафы, в том числе от ГИБДД, 2 700 жителей имеют задолженность по налогам.



В ведомстве напомнили, что за границу не могут выехать граждане, задолжавшие 30 тысяч и более на срок более пяти дней без уважительных причин. А также те, кто не гасит долг в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства при наличии долга свыше 10 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»