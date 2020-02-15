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10:33 | 17.02.2020

Фото: vk.com

В столице Урала пропал владелец «убитой» в ДТП машины

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошло ДТП, в котором «Тойота королла» получила значительные повреждения и, очевидно, восстановлению не подлежит. Однако владельца автомобиля найти не удалось.

На место происшествия также приехали спасатели МЧС, но как оказалось, спасать некого.

Пока не ясно, что произошло и где пострадавший. Очевидно, что поисками владельца разбитого автомобиля придётся заняться сотрудникам ГИБДД.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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