Новости дня
10:33 | 17.02.2020
Фото: vk.com
В столице Урала пропал владелец «убитой» в ДТП машины
На место происшествия также приехали спасатели МЧС, но как оказалось, спасать некого.
Пока не ясно, что произошло и где пострадавший. Очевидно, что поисками владельца разбитого автомобиля придётся заняться сотрудникам ГИБДД.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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