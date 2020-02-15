В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 10 жителей высотки

10:21 | 17.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Екатеринбурге горело имущество на балконе квартиры, расположенной на 19 этаже 25-этажного жилого дома.



Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 30 человек личного состава на восьми спецмашинах. В результате возгорания приехавшими спасателями было эвакуировано порядка 10 человек, проживающих в соседних квартирах.



Пожар потушен в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»