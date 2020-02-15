В гордуме Екатеринбурга обсудят насущные вопросы об Универсиаде-2023

10:01 | 17.02.2020

Фото: yandex.ru

На этой неделе комиссия по развитию физической культуры и спорта екатеринбургской гордумы обсудит подготовку города к Универсиаде-2023.



Предположительно, совещание запланировано на среду, 19 февраля. На него приглашены городские чиновники, курирующие вопросы спорта, транспорта, потребительского рынка, здравоохранение и имущественный комплекс.



Отметим, губернатор региона Евгений Куйвашев также приглашен на совещание по Универсиаде в Москве, которое пройдет на этой же неделе.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»