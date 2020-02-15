Рейсы между Екатеринбургом и Стамбулом задерживаются на несколько часов

Самолет из Стамбула в Екатеринбург задерживается на несколько часов, в связи с этим жителям Урала придется позже вылететь в Турцию. Оба рейса выполняет авиакомпания Turkish Airlines совместно с Utair.По данным онлайн-табло Кольцово, прилет лайнера в уральскую столицу перенесен с 7:45 на 12:30 по местному времени.В свою очередь рейс Екатеринбург – Стамбул осуществится не в 8:40, а в 13:40 по местному времени.Напомним, в минувшую субботу сильный туман в Кольцово стал причиной задержки более 30 рейсов, шесть самолётов были отправлены на запасные аэродромы.