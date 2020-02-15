В Екатеринбурге пропал молодой человек

В Екатеринбурге Андрей Витальевич Месилов, 1993 года рождения, вышел из дома 5 февраля и не вернулся.Приметы: рост 185-187 см, спортивное телосложение, карие глаза, русые волосы.На момент пропажи был одет в рабочую форму, типа камуфляж, черные высокие ботинки.Предположительно, может находиться в Верхней Пышме или Среднеуральске.Если вам известна какая-либо информация о местонахождении молодого человека, просьба позвонить по номерам 8-963-273-66-00, 8-912-677-67-77.