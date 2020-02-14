Пропавший в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик нашёлся

21:47 | 16.02.2020

Пропавший девятилетний мальчик, который в субботу днём, около 16:00, ушел из дома в Тагилстроевском районе города, нашёлся. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«История с пропажей девятилетнего мальчика, к счастью, завершилась благополучно. Мальчик и его товарищ, с кем он отправился в "путешествие", вечером были обнаружены одной из поисковых групп полиции. Они живы и здоровы. Ни в какую криминальную историю, к счастью, угодить не успели. В розыске двух ребят в общей сложности было задействовано порядка 180 представителей МВД. Поисковым мероприятиям после обнаружения детей дан отбой»,- рассказал Валерий Горелых.



Напомним, по словам мамы мальчика, он и раньше уходил из дома, но не пропадал так надолго – во всяком случае, всегда возвращался ночевать домой.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»