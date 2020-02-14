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12:58 | 16.02.2020
Пропавший Кирилл Москаленко. Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле пропал ребёнок
Как рассказала изданию TagilCity.ru мама пропавшего мальчика, Кирилл и раньше уходил из дома, но не пропадал так надолго, во всяком случае, всегда возвращался ночевать домой. Родители школьника написали заявление в полицию.
В день пропажи Кирилл был одет в синюю шапку, серую с черным куртку, темно-синие джинсы и темные кроссовки с белой подошвой.
Всех, кто видел Кирилла или знает о его местонахождении, просят сообщить по телефону мамы 8-950-551-92-11, по телефону дежурной части муниципального управления МВД России «Нижнетагильское» 8-3435-47-70-02 или в полицию — 02.
© «Вечерние ведомости»
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