Волейболистки «Уралочки» уступили в гостях калининградскому «Локомотиву»

12:31 | 16.02.2020

Фото: «Уралочка»

Волейбольный клуб «Уралочка» 15-м туре российской Суперлиги уступил в гостях калининградскому «Локомотиву» со счётом 0:3 (22:25, 24:26, 17:25).



«Выездной поединок был важнейшим в чемпионате. Победитель этого матча с большой долей вероятности занимал первое место в регулярном чемпионате, а проигравший опускался на третью строчку в турнирной таблице»,- отметили в пресс-службе команды.



Отметим, «Уралочка» имеет в запасе 37 очков и спускается на третье место. Калининградский «Локомотив» после победы выходит на первое место (40 очков). На втором месте «Динамо-Казань» (39 баллов)



В регулярном чемпионате осталось провести один матч, затем начнутся игры на вылет. Следующий матч екатеринбургская команда проведёт в групповом этапе Лиги чемпионов во вторник, 18 февраля, в Пловдиве против болгарского клуба «Марица».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»