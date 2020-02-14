Пассажиров рейса Сочи-Екатеринбурге с билетами не пустили в самолёт

10:54 | 16.02.2020

Семь человек, которые приобрели билеты на рейс Сочи-Екатеринбург, выполняемый авиакомпанией «Победа», не смогли попасть на самолёт. Из-за сбоя в системе им при регистрации не распечатали посадочные талоны.



Сотрудники авиакомпании заявили, что пассажиры не покупали места в самолете, и поэтому мест им не хватило. При этом по словам одной из пассажирок, билет на самолет она купила ещё два месяца назад.



В результате произошедшего самолет улетел без них. Пассажирам предоставили гостиницу и пообещали пересадить на ближайший прямой рейс, выполняемый авиакомпанией «Уральские авиалинии», который должен был вылететь в Екатеринбург на следующий день в 15:00. Однако из-за задержек вылетов рейс был отложен до 22:00.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»