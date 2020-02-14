Свердловский «Автомобилист» одержал победу над минским «Динамо» 4:6

09:58 | 16.02.2020

Накануне, 15 февраля, свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над минским «Динамо» со счётом 4:6.



Среди уральцев забитыми голами отметились Александр Василевский, Джефф Плэтт (оформил дубль), Брукс Мэйсек, Артём Гареев и Дэн Секстон. В составе хозяев льда шайбы забросили Паре, Принс (дубль) и Стефанович.



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт завтра, 17 февраля, в Риге с местным «Динамо». Всего у свердловчан осталось четыре игры в рамках регулярного чемпионата, после чего начнётся плей-офф.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»