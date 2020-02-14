После ДТП в Екатеринбурге сгорели «ГАЗель» и Hyundai. Пострадали дети

08:49 | 16.02.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Во Втузгородке Екатеринбурга на улице Первомайской, 99 произошла авария с участием Hyundai и «ГАЗели». Есть пострадавшие.



Пассажир «ГАЗели» рассказал, что они выезжали со двора, выворачивали на дорогу и слева в них влетела легковушка. Водитель «ГАЗели» открыл дверь, а Hyundai уже загорелся. По некоторым данным, легковушка ехала на большой скорости.



Огонь полностью уничтожил обе машины. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Двоих детей на «скорой» увезли в больницу № 9.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»