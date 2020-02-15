Пьяный водитель протаранил две машины на Березовском тракте

20:05 | 15.02.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сегодня, 15 февраля, в 16 часов на Березовском тракте случилось ДТП. Как сообщают в УГИБДД по Свердловской области, столкнулись три легковушки.



По предварительным данным, Renault Sandero ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Березовского и столкнулся с двумя встречными машинами – Renault Fluence и Geely.



«Со слов участников ДТП, водитель Renault находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он направлен на прохождение медицинского освидетельствования для установления состояния опьянения» – сообщили в ГИБДД.



Водитель Renault Fluence от госпитализации отказался. Остальные участники аварии не пострадали.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»