Стало известно, сколько мэрия потратила на установку фонарей в сквере за Оперным театром

18:53 | 15.02.2020

Фото: momenty.org

Бывший член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб посчитал, во сколько городскому бюджету обошлась установка фонарей в сквере за Оперным театром. Своими расчётами активист поделился на своей странице в Facebook.



Алексей Безззуб выяснил, что двадцать самых больших фонарей с двумя светильниками стоили 8 млн рублей. Также в сквере установили 148 объектов за 28,6 млн, 46 — за 1,4 млн и 6 маленьких фонарей за 85 тысяч. Общая стоимость комплектующих с учетом НДС составила 40 миллионов рублей.



Контракт с подрядчиком мэрия заключила на 150,9 млн рублей, но с учетом штрафов заплатила около 140 млн. Фонари, установленные в сквере, разбивали много раз. Полицейские так и не смогли установить личности вандалов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»