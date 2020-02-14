В Нижнем Тагиле появится улица имени Изы Высоцкой

18:36 | 15.02.2020

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В Нижнем Тагиле в 2021 году может появиться улица имени актрисы Изы Высоцкой. Она будет располагаться в районе будущего моста через Тагильский пруд.



Как сообщила АН «Между строк» директор нижнетагильского драматического театра Ольга Анисимова, идея переименования улицы уже согласована с городской администрацией.



«Глава города нас уже поддержал насчёт памятной доски и насчёт улицы. Мы с Игорем Николаевичем [Булыгиным] ещё обсуждаем вопрос о памятной доске, потому что нужно отметить ещё несколько людей, внёсших большой вклад в развитие нашего театра. А насчёт улицы… Один из вариантов назвать улицу там, где будет проходить новый мост через Тагильский пруд. Там уже есть улица Булата Окуджавы, Смелянского, наших заслуженных тагильчан», – говорит Анисимова.



Напомним, что актриса Изольда Высоцкая проработала в театре 47 лет, и 12 лет преподавала сценическую речь в Нижнетагильском колледже искусств. Она ушла из жизни 20 июля 2018 года.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»