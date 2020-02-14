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17:58 | 15.02.2020
Фото: Фёдор Серков
В Екатеринбурге отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана
Как сообщает пресс-служба екатеринбургской мэрии, в митинге приняли участие ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших, а также представители общественных организаций ветеранов и студенты.
От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и от себя всех собравшихся на памятном мероприятии приветствовал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
«Траурные речи и слова напутствия молодому поколению произнесли в этот день и другие государственные и общественные деятели, ветераны, представители нынешнего поколения защитников Отечества. Все выступившие на митинге отмечали, что сегодня, несмотря на различные современные оценки Афганской войны, ни у кого не вызывает сомнения подвиг, который совершили советские солдаты и офицеры» – говорится в сообщении пресс-службы.
Собравшиеся почтили погибших воинов минутой молчания, а затем под звуки военного оркестра возле обелиска торжественным маршем прошла рота почётного караула Центрального военного округа. Также к мемориалу «Чёрный тюльпан» возложили цветы и венки военнослужащие, родственники павших бойцов и все желающие.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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