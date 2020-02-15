В столицу Урала впервые прибыла икона преподобного Иосифа Волоцкого

15:00 | 15.02.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

В Екатеринбург военным бортом доставили одну из святынь Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации – икону преподобного Иосифа Волоцкого. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.



Иконы разместили в Храме-Памятнике на Крови в день памяти Василия Великого. В честь прибытия святыни в храме провели молебен, в котором приняли участие командный состав, офицеры, военнослужащие по контракту и срочной службы отдельной железнодорожной бригады ЦВО, а также прихожане храма.



После молебна военнослужащие приложились к образу пророка Иосифа Волоцкого. Настоятель храма благословил военнослужащих и провел обряд помазания священным маслом елеем, которое, по приданию, одаривает верующих Божьей милостью.



Добавим, что эту икону привезли в столицу Урала впервые. Преподобный Иосиф Волоцкий считается покровителем специалистов материально-технического обеспечения.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»