В Екатеринбурге продают огромный коттедж за 65 миллионов рублей

13:42 | 15.02.2020

Фото: N1.RU

В коттеджном поселке рядом с микрорайоном Академический продают коттедж, площадь которого составляет 508 квадратных метров. На участке рядом с домом также есть большой крытый бассейн. Цена объекта составляет 65 миллионов рублей.



На первом этаже коттеджа расположены кухня-столовая, гостиная с камином, спальня, сауна, душевая, санузел и газовая котельная с отдельным входом. На втором этаже находятся три спальни, кабинет, две лоджии, два туалета, джакузи, прачечная, гардеробная. Цокольный этаж занимают овощное хранилище, технические и кладовые помещения, бильярдная, теннисный зал и мастерская с инструментом.



В объявлении на сайте N1.RU продавец отмечает, что дизайнерская мебель и современная техника остаются при продаже.



Застеклённый бассейн площадью 168 квадратных метров со всем необходимым оборудованием (фильтрование, подогрев воды, подсветка) расположен на участке около дома. Также на территории есть фруктовый сад с яблонями и грушами, а также зона для отдыха с беседкой и барбекю.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»