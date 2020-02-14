Пенсионер из Екатеринбурга хранил в своей квартире два ящика с патронами. Возбуждено уголовное дело

12:53 | 15.02.2020

Фото предоставлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга подвела итоги профилактической операции «Арсенал», в ходе которой проводилась проверка хранения гражданами огнестрельного оружия. По итогам проверки изъята 21 единица оружия, из незаконного оборота - 2 единицы холодного оружия, а так же порядка 800 боеприпасов, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



В период проведения операции возбуждено 7 уголовных дел по ст. 222 УК РФ.



Так, 6 февраля оперуполномоченные отдела полиции № 15 выявили факт незаконного хранения боеприпасов к нарезному оружию. В квартире 63-летнего мужчины, проживающего на территории микрорайона Уралмаш, полицейские обнаружили два цинковых ящика, в которых незаконно хранилось 788 патронов калибра 7,62. Задержанный пояснил сыщикам, что приобрел патроны несколько лет назад у своего знакомого охотника.



В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК Российской Федерации («Незаконные приобретение и хранение боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет и крупный штраф. Органам внутренних дел, в том числе, предстоит выяснить точное происхождение арсенала. При этом гражданин мог бы избежать уголовной ответственности, если бы добровольно сдал имевшиеся у него патроны.

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