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12:53 | 15.02.2020
Фото предоставлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу
Пенсионер из Екатеринбурга хранил в своей квартире два ящика с патронами. Возбуждено уголовное дело
В период проведения операции возбуждено 7 уголовных дел по ст. 222 УК РФ.
Так, 6 февраля оперуполномоченные отдела полиции № 15 выявили факт незаконного хранения боеприпасов к нарезному оружию. В квартире 63-летнего мужчины, проживающего на территории микрорайона Уралмаш, полицейские обнаружили два цинковых ящика, в которых незаконно хранилось 788 патронов калибра 7,62. Задержанный пояснил сыщикам, что приобрел патроны несколько лет назад у своего знакомого охотника.
В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК Российской Федерации («Незаконные приобретение и хранение боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет и крупный штраф. Органам внутренних дел, в том числе, предстоит выяснить точное происхождение арсенала. При этом гражданин мог бы избежать уголовной ответственности, если бы добровольно сдал имевшиеся у него патроны.
© «Вечерние ведомости»
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