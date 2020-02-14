Бывший замначальника райотдела полиции в Екатеринбурге обжаловал приговор

12:41 | 15.02.2020

На следующей неделе, 19 февраля, Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор двум полицейским из Екатеринбурга – бывшему заместителю начальника отдела полиции №11 Алексею Кандыбе и оперативному дежурному ОП №11 Дмитрию Сергееву.



В октябре 2019 года по приговору Железнодорожного районного суда Екатеринбурга они были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговором суда Кандыбе назначено наказание в виде пяти лет лишения права занимать должности в правоохранительных органах, а Сергееву в виде четырёх лет лишения права занимать должности в правоохранительных органах. Кроме того, с осуждённых взыскан моральный ущерб в пользу потерпевшего в размере 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Приговор обжаловали адвокаты полицейских.



По версии следствия, ночью 14 июля 2018 года Алексей Кандыба, находившийся в баре по улице Челюскинцев в Екатеринбурге, вступил в конфликт с ранее незнакомым ему гражданином. Желая проучить своего оппонента, он созвонился по сотовому телефону со своим подчиненным, дав незаконное указание о направлении в увеселительное заведение сотрудников ППСП, которые задержали гражданина и увезли его в ОП №11, где он находился до утра, несмотря на отсутствие состава какого-либо административного правонарушения.

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