Свердловский облсуд назначил дату заседания по делу Марины Мартемьяновой, сбившей двух девушек в Белоярке

11:52 | 15.02.2020

Фото: ОТВ

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба прокуратуры на приговор в отношении Марины Мартемьяновой, сбившей в состоянии опьянения на автомобиле двух несовершеннолетних девушек в Белоярском. Заседание по рассмотрению жалобы назначено на 5 марта, председательствовать на процессе будет судья Елена Родионова.



Напомним, что по приговору Белоярского районного суда Марина Мартемьянова была признанной виновной по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»). Ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении.



Прокуратура после изучения приговора приняла решение его обжаловать, не согласившись с квалификацией действий подсудимой, установленной судом 1 инстанции, а также указала на чрезмерную мягкость наказания. Так, в ходе судебного процесса государственный обвинитель поддержал квалификацию действий подсудимой по ч. 3 ст. 30, пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление»), просив суд назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы.



Кроме этого, на указанный приговор суда поступили апелляционные жалобы от представителей потерпевших девушек, самой осужденной и её адвокатов.



По версии следствия, Марина Мартемьянова, выехав на автомобиле на полосу для встречного движения, допустила наезд на двух девушек-пешеходов, 2001 г.р. В дальнейшем, развернувшись, вновь совершила наезд на лежащую на проезжей части девушку. После чего скрылась с места происшествия. В результате преступления одной пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, второй – вред здоровью средней тяжести.

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