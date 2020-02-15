Вратарь ХК «Автомобилист» Якуб Коварж перенёс операцию

11:11 | 15.02.2020

Фото: Instagram Якуба Коваржа

Вратарь хоккейного клуба «Автомобилист» Якуб Коварж перенёс операцию. Теперь спортсмен не сможет поучаствовать в двух ближайших выездных встречах в Европе.



О перенесённой операции Якуб Коварж рассказал на своей странице в Instagram. Голкипер отметил, что операция прошла успешно и поблагодарил болельщиков за поддержку.



«Спасибо всем, кто переживает за меня. Вчера прошла операция, доктора говорят, что всё будет ок! До конца сезона осталось совсем мало, но я ни в коем случае не прощаюсь с ним. Постараюсь набраться сил и помочь нашей команде в Кубке Гагарина. До встречи на хоккее», – написал хоккеист.



Добавим, что в пресс-службе хоккейного клуба рассказали, что операция, которую перенес Якуб Коварж, никак не связана с его травмой в матче с «Ак Барсом».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»