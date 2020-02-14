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11:00 | 15.02.2020

Фото: webinfo.kz

В Свердловской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Свердловской области и Екатеринбурге снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По словам замглавы региона, уже выходят из карантина школы, а в скором времени откроются и детские сады: «Сегодня открыты две школы, которые вышли из карантина. Через несколько дней еще несколько детских садов планируется вывести из карантина. И пока нет никакой необходимости заводить в карантин какие-либо другие учебные заведения, в том числе и по области в целом».

Кроме того, Павел Креков рассказал, что ситуация с коронавирусом по-прежнему на контроле властей: «На территории области по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая заболевания этим видом инфекции, хотя много людей обследованы и многие находятся под врачебным наблюдением».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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