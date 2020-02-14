Нынешняя зима в уральской столице станет самой тёплой за всю историю метеонаблюдений

10:26 | 15.02.2020

Фото: Марина Молдавская / IMC

Зима 2020, вероятнее всего, станет самой теплой на Урале за всю историю метеонаблюдений. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что в истории метеонаблюдений в Екатеринбурге средняя температура самой теплой зимы 1982-83 годов была чуть ниже -8 градусов. При этом нынешняя зима на текущий период «наморозила» всего -7,2°.



«Февральская погода серьезных изменений в характер зимы пока не внесла. Погодные колебания происходят на повышенном, в сравнении с нормой, температурном фоне. Атлантический воздух по-прежнему стремительно врывается в Европу, согревая не только ее, но и значительную часть Сибири. В ближайшие дни ожидается больше облаков, временами снег (от небольшого до умеренного) при температуре, на 3-5 градусов превышающей климатическую норму. В середине следующей недели температура воздуха повысится до очередной оттепели: днем будет 0… +2 градуса», — отмечается в сообщении Галины Шепоренко, опубликованном на сайте Уральского управления по гидрометеорологии.



По данным Уралгидрометцентра, в эти выходные, с 15 по 16 февраля, днем будет до — 6 °С, ночью — 0°С.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»