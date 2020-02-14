На Кипре на болельщиков «Урала» напала толпа фанатов в масках. Один человек пострадал

09:51 | 15.02.2020

Фото: пресс-служба ФК « Урал»

Во время матча Кубка футбольной национальной лиги, который проходил в кипрском Пафосе, подрались фанаты. Инцидент произошел во время матча между воронежским «Факелом» и екатеринбургским «Уралом-2». Несколько десятков фанатов в масках забежали на трибуны и избили тех, кто там находился, сообщает РИА Новости.



Как рассказал изданию пресс-атташе уральского клуба Никита Медведевских, один фанатов екатеринбургского «Урала» серьёзно пострадал.



«Мой коллега из „Урала-2“, который сейчас находится с командой на Кипре, сообщил, что во время матча на сектор к нашим болельщикам ворвалась толпа в масках, по численности превосходящая их», — приводит издание слова собеседника.



Добавим, что матч завершился победой «Факела» со счетом 2:1.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»