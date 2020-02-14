Съехала последняя жительница дома, на месте которого построят новый зал филармонии

09:27 | 15.02.2020

Фото: Znak.com/ Яромир Романов

Последняя жительница дома на Карла Либкхнета, 40 Елена Шелкова съехала. Об этом рассказал Игорь Дубровин, куратор строительства нового здания филармонии, которое планируется на месте этого жилого дома.



В комментарии журналисту портала Е1.ru Елена Шелкова отметила, что по-прежнему расстроена вынужденным переездом: «Я здесь выросла. Здесь родились мои дети, здесь я вышла замуж. Здесь жили мои родители, заслуженные люди. А сами-то подумайте: такой дом, и его нужно ломать! Ради чего? Смысл? Что, в Екатеринбурге нет больше места, в котором можно строить?».



Напомним, ранее стало известно, что дом на Карла Либкнехта, 40 разберут вручную, потому что рядом со зданием находятся два памятника — Филармония и корпус Уральского аграрного университета. Экспертизу о предстоящем сносе жилого дома уже опубликовало Управление госохраны объектов культурного наследия. Там указано, что недопустимо использовать при демонтаже ударные и пневмоинструменты, в том числе работая на фундаменте.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»