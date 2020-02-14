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09:27 | 15.02.2020

Фото: Znak.com/ Яромир Романов

Съехала последняя жительница дома, на месте которого построят новый зал филармонии

Последняя жительница дома на Карла Либкхнета, 40 Елена Шелкова съехала. Об этом рассказал Игорь Дубровин, куратор строительства нового здания филармонии, которое планируется на месте этого жилого дома.

В комментарии журналисту портала Е1.ru Елена Шелкова отметила, что по-прежнему расстроена вынужденным переездом: «Я здесь выросла. Здесь родились мои дети, здесь я вышла замуж. Здесь жили мои родители, заслуженные люди. А сами-то подумайте: такой дом, и его нужно ломать! Ради чего? Смысл? Что, в Екатеринбурге нет больше места, в котором можно строить?».

Напомним, ранее стало известно, что дом на Карла Либкнехта, 40 разберут вручную, потому что рядом со зданием находятся два памятника — Филармония и корпус Уральского аграрного университета. Экспертизу о предстоящем сносе жилого дома уже опубликовало Управление госохраны объектов культурного наследия. Там указано, что недопустимо использовать при демонтаже ударные и пневмоинструменты, в том числе работая на фундаменте.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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