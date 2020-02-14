Новости дня
08:56 | 15.02.2020
В екатеринбургском Кольцово из-за тумана произошли массовые задержки самолётов
По информации онлайн-табло аэропорта, вылететь из Екатеринбурга не могут 16 самолётов. В их числе рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Тюмень.
При этом, часть рейсов приземлилась на запасных аэродромах Уфы, Тюмени и Челябинска. Например, рейсы U6–224 из Санкт-Петербурга и SU-1406 из Москвы приземлились в Уфе. В Тюмени же приземлился рейс U6–702, прилетевший из Праги и WZ-7014, прибывший из Антальи.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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