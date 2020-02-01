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21:10 | 14.02.2020
Фото: yandex.ru
Пока глава города отсутствует, в мэрии Екатеринбурга назревает бунт
Источник ЕАН в облправительстве заявил, что Ковальчик, будучи исполняющим обязанности главы города, неоднократно критиковал подчиненных. Однако на совещании он пообещал написать увольнительную наравне со всеми.
По итогу, заявления написали сам вице-мэр Ковальчик и «политический» вице-мэр Екатерина Куземка. А глава города Александр Высокинский должен вернуться из отпуска уже в выходные.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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