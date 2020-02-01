Пока глава города отсутствует, в мэрии Екатеринбурга назревает бунт

21:10 | 14.02.2020

Фото: yandex.ru

По последней тенденции, которая происходит в России, первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик на очередном совещании 14 февраля предложил всем замглавы и руководителям районных администраций написать заявления об увольнении.



Источник ЕАН в облправительстве заявил, что Ковальчик, будучи исполняющим обязанности главы города, неоднократно критиковал подчиненных. Однако на совещании он пообещал написать увольнительную наравне со всеми.



По итогу, заявления написали сам вице-мэр Ковальчик и «политический» вице-мэр Екатерина Куземка. А глава города Александр Высокинский должен вернуться из отпуска уже в выходные.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»