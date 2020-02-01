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19:24 | 14.02.2020

Фото: В.Н.Горелых

В Екатеринбурге пять торговцев наркотиками в интернете отправятся за решетку на 20 лет

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области завершили расследование уголовного дела о наркоторговле в интернете.

Пять свердловчан в возрасте от 20 до 31 года обвиняются в незаконном сбыте наркотических веществ синтетического происхождения на территории Екатеринбурга. Торговля проходила через интернет-магазин «Директор пляжа», сообщает глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Группировку накрыли сыщики отдела полиции № 6 УМВД по Екатеринбургу во взаимодействии с коллегами из УНК Главного управления и при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

Полковник Горелых отмечает, что преступную группу организовал 26-летний молодой человек, назначив своего 31-летнего товарища координатором «склада» и «закладчиков» посредством интернета. Хранение, фасовку и передачу веществ массой от 200 до 1000 грамм и более осуществлял 27-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков и работавший продавцом-консультантом в одном из спорт-магазинов Екатеринбурга. Распространяли вещества по городу молодые люди в возрасте 20 и 25 лет, работавшие в сфере пассажироперевозок.

В Екатеринбурге пять торговцев наркотиками в интернете отправятся за решетку на 20 лет


Для вербовки участников использовались мессенжеры «Jabber», «Telegram» и социальная сеть «ВКонтакте». Сбыт производных наркотических средств осуществлялся через сайт, на котором была размещена информация о созданном интернет-магазине, где любители побаловаться веществами, меняющими сознание, могли ознакомиться с прайсом. Оплата производилась на электронный кошелек главы группировки и распределялась между всеми участниками.

Отличительной данного интернет-магазина являлась специфичность упаковки. Криминальный товар фасовался в разноцветные трубочки для коктейлей», – рассказал полковник Горелых.
В ходе обысков по месту жительства, а также из транспортных средств фигурантов представители МВД изъяли более килограмма различных производных синтетических наркотических средств, при фасовке которых могло быть получено и незаконно сбыто более 2,5 тысяч доз. Финансовый оборот группировки составил 12 миллионов рублей.

В Екатеринбурге пять торговцев наркотиками в интернете отправятся за решетку на 20 лет


Органы внутренних дел наложили арест на денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, 351 доллар США и пять турецких лир, полученных обвиняемыми за противоправную деятельность.

Всем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время 22 тома этого уголовного дела следователь ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Иван Грошев направил в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
На данный момент возбуждено и расследовано уголовное дело, предусмотренное пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере). Наркоторговцев ждет до 20 лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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