Новости дня
19:24 | 14.02.2020
Фото: В.Н.Горелых
В Екатеринбурге пять торговцев наркотиками в интернете отправятся за решетку на 20 лет
Пять свердловчан в возрасте от 20 до 31 года обвиняются в незаконном сбыте наркотических веществ синтетического происхождения на территории Екатеринбурга. Торговля проходила через интернет-магазин «Директор пляжа», сообщает глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Группировку накрыли сыщики отдела полиции № 6 УМВД по Екатеринбургу во взаимодействии с коллегами из УНК Главного управления и при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.
Полковник Горелых отмечает, что преступную группу организовал 26-летний молодой человек, назначив своего 31-летнего товарища координатором «склада» и «закладчиков» посредством интернета. Хранение, фасовку и передачу веществ массой от 200 до 1000 грамм и более осуществлял 27-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков и работавший продавцом-консультантом в одном из спорт-магазинов Екатеринбурга. Распространяли вещества по городу молодые люди в возрасте 20 и 25 лет, работавшие в сфере пассажироперевозок.
Для вербовки участников использовались мессенжеры «Jabber», «Telegram» и социальная сеть «ВКонтакте». Сбыт производных наркотических средств осуществлялся через сайт, на котором была размещена информация о созданном интернет-магазине, где любители побаловаться веществами, меняющими сознание, могли ознакомиться с прайсом. Оплата производилась на электронный кошелек главы группировки и распределялась между всеми участниками.
Отличительной данного интернет-магазина являлась специфичность упаковки. Криминальный товар фасовался в разноцветные трубочки для коктейлей», – рассказал полковник Горелых.
В ходе обысков по месту жительства, а также из транспортных средств фигурантов представители МВД изъяли более килограмма различных производных синтетических наркотических средств, при фасовке которых могло быть получено и незаконно сбыто более 2,5 тысяч доз. Финансовый оборот группировки составил 12 миллионов рублей.
Органы внутренних дел наложили арест на денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, 351 доллар США и пять турецких лир, полученных обвиняемыми за противоправную деятельность.
Всем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время 22 тома этого уголовного дела следователь ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Иван Грошев направил в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
На данный момент возбуждено и расследовано уголовное дело, предусмотренное пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере). Наркоторговцев ждет до 20 лет лишения свободы.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:29 | 14.02.2020
В Свердловской области сгорел очередной автомобиль
21:10 | 14.02.2020
Пока глава города отсутствует, в мэрии Екатеринбурга назревает бунт
20:43 | 14.02.2020
К зданию ФСБ в Екатеринбурге вышли защитники фигурантов дела «Сети» на одиночные пикеты
19:24 | 14.02.2020
В Екатеринбурге пять торговцев наркотиками в интернете отправятся за решетку на 20 лет
19:10 | 14.02.2020
Глава Пермского края: «Будущее – за рабочими профессиями»
18:57 | 14.02.2020
Идет подготовка проекта Программы комплексного развития социальной инфраструктуры ко второму чтению в Пермской городской Думе
18:50 | 14.02.2020
В этом году жители Прикамья получат еще один выходной
18:46 | 14.02.2020
Уровень преступности в Екатеринбурге растет
18:31 | 14.02.2020
Роспотребнадзор по Пермскому краю: карантин не будет продлен
18:28 | 14.02.2020
В обновленном микрорайоне Перми смогут жить около 18 тысяч человек
18:03 | 14.02.2020
В Екатеринбурге ликвидируют уралмашевскую свалку
17:47 | 14.02.2020
Пермские депутаты: «Для борьбы с никотиносодержащими смесями необходима система профилактических мер»
17:43 | 14.02.2020
В Свердловской области метеорологи предупреждают о неблагоприятной обстановке в регионе
17:25 | 14.02.2020
В Екатеринбурге закрывается «Салют»
17:04 | 14.02.2020
Состав баскетбольного клуба УГМК пополнился олимпийской чемпионкой Бреанной Стюарт
17:04 | 14.02.2020
В Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом
16:54 | 14.02.2020
Министерство госбезопасности КНР проинформировано о «банкротных» сделках свердловского депутата с китайскими предприятиями
16:45 | 14.02.2020
СвЖД разработала сервис «Ночной экспресс»
16:00 | 14.02.2020
Этим летом Екатеринбург начнет избавляться от тесных маршруток
15:39 | 14.02.2020
Главврачу детской больницы в Каменске-Уральском предъявили обвинение по трем статьям УК РФ
15:19 | 14.02.2020
Обвиняемый в резонансном ДТП на Малышева жалуется на бессонницу в СИЗО
14:44 | 14.02.2020
В ДТП с «Лексусом» в Екатеринбурге пострадал пешеход
14:21 | 14.02.2020
Екатеринбургский театр кукол переедет в «Колизей» на время ремонта «родного» здания
13:55 | 14.02.2020
На Среднем Урале выявили картель, зарабатывавший на питании школьников
13:34 | 14.02.2020
Столица Урала может получить звание города трудовой славы
13:09 | 14.02.2020
В Екатеринбурге иномарка вылетела на трамвайную остановку
12:50 | 14.02.2020
В Екатеринбурге целый микрорайон остался без воды
12:44 | 14.02.2020
Власти Прикамья обеспечили ЗиД заказом на 400 млн рублей
12:41 | 14.02.2020
В Перми утвержден проект реконструкции здания манежа «Спартак»