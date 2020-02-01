Уровень преступности в Екатеринбурге растет

18:46 | 14.02.2020

Фото: yandex.ru

Врио начальника УМВД Андрей Швыдченко подготовил отчет для гордумы Екатеринбурга, содержащий информацию об уровне преступности в городе.



Согласно документу, в 2019 году городским ОВД заведено 19 750 уголовных дел – это на 7,1% больше, чем в 2018 году. Рост уровня преступности отмечается впервые за пять лет. При этом среди городов-миллионников Екатеринбург остается наиболее криминально благополучным, отмечается в отчете.



При этом, уровень тяжких и особо тяжких преступления снизился. Так, количество убийств сократилось на 19,2% (до 63), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 11,8% (до 142). Однако количество зарегистрированных преступлений против собственности выросло на 8,6% (до 11 998).



Швыдченко в отчете акцентирует внимание на усилении профилактики семейно-бытового насилия: 361 факт побоев, пять – насилия над детьми. Врио начальника УМВД отмечает, что что на территории города на 13% снизилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве – 248, в том числе в два раза - тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан – 31.



Полный вариант доклада будет представлен на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности 18 февраля.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»