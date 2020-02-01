Новости дня
18:29 | 14.02.2020
Фото: yandex.ru
Не по дням, а по часам: погиб еще один сотрудник «Русского хрома» в Первоуральске
В связи со смертью уже двух сотрудников из трех пострадавших на предприятии, дело вновь переквалифицируют. Теперь расследование продолжится по ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) - по этой части статьи предусмотрено уже вплоть до пяти лет лишения свободы.
Напомним, утром 13 февраля на предприятии АО «Русский хром 1915» в Первоуральске произошел взрыв. По предварительным данным, в цехе пароснабжения при переводе электрооборудования с основного на резервное произошло короткое замыкание трансформатора. Из-за короткого замыкания в одного из работников попала электродуга и задела остальных. Две женщины и мужчина получили обширные ожоги от электротравмы. К нынешнему часу двое из трех пострадавших погибли.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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